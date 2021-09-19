РИАМО - 19 сен. Атаки на систему дистанционного электронного голосования по выборам в Москве бессмысленны. Уже 85% информации сохранено в бумажном варианте, сообщает общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов рассказал, что в штабе размещены принтеры, которые выводят бумажный «след» бюллетеней электронного голосования. В случае необходимости его можно будет сопоставить с цифровыми данными.

«Зафиксированные вчера попытки атаки на систему электронного голосования не оказали на сохранность голосов никакого влияния. Вчерашние атаки можно назвать дилетантскими, но наши айтишники находятся на круглосуточном дежурстве и постоянно следят за работой системы», - сказал Венедиктов.

Он подчеркнул, что система онлайн-голосования стабильна, надежна и защищена на случай сбоя.