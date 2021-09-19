РИАМО - 19 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Москве и стал одним из победителей розыгрыша «Миллион призов», сообщает Федеральное агентство новостей.

Руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов рассказал, что Песков выиграл 10 тыс. призовых баллов. Их он сможет поменять на промокоды от партнеров. Однако сам Песков еще не проверял результаты розыгрыша.

«Он еще не знает», — объяснил Венедиктов.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В электронном формате москвичи могут отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы, в ряде районов – Мосгордумы, в районе Щукино – в муниципальные депутаты.

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