РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 сен. Монумент «Истребитель МиГ-19» установили на разворотном круге в микрорайоне Авиаторов подмосковной Балашихи накануне Дня города, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В микрорайоне Авиаторов находилась Центральная авиационно-техническая база, одна из старейших в нашей стране, которую основали в 1918 году. В 2009 году на месте основных складских объектов были построены жилые дома нового микрорайона Балашихи. Большая часть жителей - военнослужащие и их семьи.

«Для многих жителей микрорайона Авиаторов установленный на монументе МиГ-19 — это символ их службы, напоминание о прошедших годах службы и в целом о нашей великой стране. Самолет установлен в центре микрорайона Авиаторов ко Дню города», — сказал депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

По словам председателя Общественной палаты Балашихи и жительницы данного микрорайона Елены Жаровой, идея установки памятника жители обсуждали уже давно.

«У очень многих людей здесь жизнь связана с авиацией. У меня муж летчик, сын тоже военный летчик, название микрорайона такое, так что самолет просился как памятник. В чатах домов, на форумах, выражают радость, что у нас тут появился самолет. Обсуждалась эта тема с 2012 года, и наконец-то у нас реализован этот прекрасный проект», — отметила Жарова.

Установленный самолет МиГ-19 был восстановлен в Военно-техническом музее славы в Черноголовке. Официальное открытие монумента в микрорайоне Авиаторов состоится позднее.