РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 сен. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в воскресенье проголосовал на своем избирательном участке в поселке Малаховка, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Впервые в современной истории выборы проходят в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Для голосования на выборах депутатов Госдумы избиратель получит два бюллетеня: один для голосования по федеральному избирательному округу и второй - для голосования по одномандатному избирательному округу. Аналогичная ситуация и по выборам в Мособлдуму.

«Сегодня я как сознательный гражданин выполнил свой долг и проголосовал. У меня есть свои предпочтения, за них и отдал свой голос», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что на участке работают наблюдатели и представители СМИ.

В городском округе открылся 171 избирательный участок.

В Люберцах для мониторинга хода голосования на выборах на избирательных участках и в Территориальной избирательной комиссии установили 344 видеокамеры.