РИАМО - 19 сен.В столице за сутки выявили 2376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в городе зафиксировали 1 601 780 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе отмечается рост заболеваемости Covid-19. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал причиной этого осенний сезон и призвал горожан внимательно относиться к своему здоровью, соблюдать требования безопасности.

За минувшие сутки в целом по России выявили 20 174 новых случая инфицирования коронавирусом, скончались 793 пациента, полностью выздоровели 13 418 человек.

Всего с начала пандемии в РФ зафиксировали 7 274 928 случаев заболевания. За весь период умерли 198 218 Covid-пациентов, победили болезнь 6 498 682 человека.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о важности повторной вакцинации от коронавируса. Несколько человек в его окружении заболели из-за того, что не сделали ревакцинацию.

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