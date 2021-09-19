РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 сен. В городском округе Люберцы при термометрии на входе в избирательный участок не было выявлено ни одного заболевшего, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На избирательных участках строго соблюдаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности. У всех избирателей на входе измеряют температуру. За время проведения выборов не было выявлено тех, кто пришел голосовать с повышенной температурой. Все голосующие здоровы», - сказал председатель территориальной избирательной комиссии Борис Новиков.

Он подчеркнул, что все избирательные участки обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, антисептиками, термометрами. В помещениях проводится санитарная обработка, нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

Впервые в современной истории выборы проходят в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. В городском округе Люберцы работает 171 избирательный участок. Принять участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы РФ и депутатов Московской областной думы смогут 254 283 избирателя округа.