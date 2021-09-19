РИАМО - 19 сен. В Подмосковье уделяют большое внимание организации голосования на избирательных участках, чтобы процедура участия в выборах была комфортной для людей, сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«Мы стараемся, чтобы все ресурсы, все имеющиеся механизмы были направлены на то, чтобы каждый человек, который хочет проголосовать самостоятельно, мог это сделать», - сказала Семенова.

Режиссер Егор Кончаловский отметил прозрачность выборов в Подмосковье. По его словам, инструменты отечественной избирательной системы продолжают развиваться.

«Мне кажется, что во многом эти выборы революционные, во многом определяют новый уровень, по которому в нашей стране могут проходить выборы», - сказал Кончаловский.

Воскресенье - последний день, когда жители Подмосковья могут проголосовать за депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Всего в Подмосковье насчитывается более 5,9 млн избирателей, для них организовано свыше 4 тыс. избирательных участков.