РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 сен. Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин посетил избирательные участки и проверил, как организована работа и соблюдение на них мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также Жигалкин в воскресенье посетит свой участок еще и в качестве избирателя, чтобы отдать свой голос.

На избирательные участки активно приходят жители старшего поколения, молодые люди, семьи с детьми. Адреса УИК можно посмотреть на сайте: cikrf.ru, зайдя в раздел «Найди свой участок». Участки работают с 8:00 до 20:00.

В воскресенье завершится голосование по выборам депутатов в Госдуму, Мособлдуму, а в ряде округов – в органы местного самоуправления. Оно стартовало 17 сентября.