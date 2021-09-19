РИАМО - 19 сен. По предварительным данным, на 10:00 19 сентября в выборах депутатов Государственной Думы приняли участие 35,69% избирателей в России, сообщает ЦИК РФ.

В воскресенье в России завершаются трехдневные выборы. В некоторых регионах, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать дистанционно.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что избирательная система в России максимально прозрачна и любое нарушение «становится явным».

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