РИАМО - 19 сен. Московский центр «Патриот. Спорт» подготовил обширную спортивную программу на новый учебный год. Дошкольников, учеников школ и студентов колледжей ждут мастер-классы от чемпионов, соревнования и квесты, сообщается на сайте мэра столицы.

В перечень мероприятий также включены состязания по шахматам, шашкам и киберспорту.

«В минувшем учебном году к нашим спортивным онлайн-проектам присоединились более 120 тысяч школьников. Программа этого года будет такой же насыщенной и интересной», - сказал директор центра Марат Кучушев.

В сентябре стартуют всероссийские Президентские состязания на школьном уровне. В октябре – онлайн-конкурс «Звезда школьного спорта». Известные спортсмены проведут для ребят занятия в рамках проекта «Урок с чемпионом».