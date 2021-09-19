РИАМО - 19 сен. На избирательных участках Подмосковья за период проведения голосования не было выявлено серьезных нарушений, все сигналы проверяются оперативно, сообщил руководитель аппарата Общественной палаты Московской области Александр Тарарев.

«Серьезных нарушений наш центр не выявлял. Несколько горячих точек существуют, которые сейчас разбираются. Если поступает какой-то сигнал, то мы сразу его разбираем <...> Любой сигнал разрешается оперативно», - сказала Тарарев.

Всего на территории Подмосковья организовано более 4 тыс. участков. За ходом выборов на них следят почти 6 тыс. наблюдателей Общественной палаты.

В воскресенье завершится голосование по выборам депутатов в Госдуму, Мособлдуму, а в ряде округов – в органы местного самоуправления. Оно стартовало 17 сентября.

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