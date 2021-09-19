РИАМО - 19 сен. Второй день голосования на выборах в Москве прошел без серьезных нарушений. За ходом выборов в городе следят 16 тыс. наблюдателей на избирательных участках, а также видеонаблюдатели. Об этом сообщает общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

За 18 сентября общественный штаб не обратился ни с одной просьбой об аннулировании ящиков для голосования. Все сообщения о возможных нарушениях, которые поступают в штаб из разных источников, подробно проверяются.

В Москве проходят выборы депутатов Госдумы, в ряде районов также выбирают депутатов городского парламента, а в районе Щукино еще и муниципальных депутатов. Для зарегистрированных москвичей доступно дистанционное электронное голосование. Выборы завершаются в воскресенье.

По состоянию на 20:00 18 сентября общая явка обычных и дистанционных избирателей на выборах в Москве составила 34,42%.

«Миллион призов» на выборах 2021: как поучаствовать и на что потратить бонусные баллы>>