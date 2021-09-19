РИАМО - 19 сен. В Ленинском округе в 8:00 начался заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Как отметила председатель ТИК города Видное Вера Маркина, два предыдущих дня голосования прошли в муниципалитете организованно, без нарушений.

19 сентября с 8:00 в округе работают 67 избирательных участков. На всех участках присутствуют наблюдатели от различных политических партий, дежурят сотрудники правоохранительных органов. Кроме того, на участках в полном объеме соблюдены антиковидные меры. И члены избирательных комиссий, и избиратели обеспечены масками, перчатками, индивидуальными ручками, в наличии достаточное количество антисептиков.

19 сентября на своем избирательном участке одним из первых проголосовал председатель Московского областного Совета ветеранов, житель города Видное Виктор Пикуль.

«Выборы - это особый день, праздник для всех нас. Ветераны Подмосковья в числе первых голосовали все два дня. Мы ждем от выборов перемен к лучшему. Старшее поколение оставило для молодежи достойное наследие. И мы уверены, что оно будет в надежных руках. Мы голосуем за будущее для наших детей, внуков и за великую Россию», - сказал Виктор Пикуль.

В Ленинском городском округе свыше 139 тысяч избирателей.