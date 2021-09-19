РИАМО - 19 сен. За ходом выборов на избирательных участках Подмосковья следят около 6 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, сообщила заместитель председателя ОП Московской области, член ОП РФ Татьяна Дмитриева.

«Для гражданского общества Подмосковья общественный контроль за выборами — это хорошая и важная традиция <...> отныне общественная палата как институт занимается подготовкой пула общественных наблюдателей», - сказала Дмитриева.

Воскресенье – заключительный день голосования по выборам депутатов в Госдуму, Мособлдуму, а в ряде округов – в органы местного самоуправления. Трехдневное голосование стартовало 17 сентября.

В регионе организовано более 4 тыс. избирательных участков.