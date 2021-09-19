РИАМО - 19 сен. Выборы в Подмосковье проходят на высоком уровне, любые замечания моментально учитываются, сообщил председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов.

«Хотел бы сказать, как высоко мы оцениваем ваше (международных наблюдателей - ред.) участие, поскольку ваше участие и международное наблюдение за этими выборами имеет важное значение. <...> Все замечания, которые приходят с каждого участка, моментально учитываются, принимаются во внимание. Видеонаблюдение позволяет за каждым участком наблюдать и вносить изменения, если есть критика, замечания. Это еще раз подчеркивает объективный характер выборов», - сказал Торкунов.

Он добавил, что уже сейчас можно говорить о высокой степени организации выборов в Подмосковье.

«Я просто восхищен технической оснащенностью, глубокой вовлеченностью представителей общественности, наблюдателей в проведение этих выборов. И штаб (подмосковный штаб общественного наблюдения за ходом выборов, расположенный в Одинцове - ред.), который мы сегодня посетили, яркое тому свидетельство», - сказал Торкунов.

В Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Дубне, Егорьевске, Лобне, Лотошине, Луховицах, Протвине и Химках также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

По состоянию на 10:00 воскресенья явка на выборах в Подмосковье составила 29,71%. Воскресенье - последний день голосования. Участки работают до 20 часов.