РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 сен. Председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов отдал свой голос на выборах в Госдуму РФ и Мособлдуму на избирательном участке №554 в школе №8 микрорайоне Кучино, он отметил высокую явку избирателей округа, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

19 сентября в Балашихе открылись 184 избирательных участка, которые будут работать до 20:00. В этом году выборы проходят в течение трех дней. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, войдут в новые составы Госдумы и Мособлдумы, которые сформируют на ближайшие пять лет.

«Все организовано на избирательном участке на достойном уровне с соблюдением всех мер безопасности. Сегодня уже третий день голосования, и я хотел бы отметить, что довольно активно наши жители принимают участие в выборах. В целом по Балашихе за вчерашний день явка составила более 35%», - сказал Попов.

Он выразил надежду, что заключительный день голосования пройдет также спокойно и в штатном режиме.

Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы», а также на портале Госуслуг в разделе «Мои выборы» или по бесплатному телефону 8 800 200-00-20.