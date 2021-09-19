РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В Подольске в ДК им. Карла Маркса, где находится избирательный участок №2306, в субботу вечером местная жительница Марина Румянцева проголосовала в костюме белки, сообщила «РИАМО в Подольске» сама девушка.

Румянцева каждый вечер гуляет со своим тойтерьером Вилей и часто надевает тяжелый костюм, чтобы дать дополнительную нагрузку мышцам и быстрее похудеть. Костюм белки стоимостью около 200 тысяч рублей ей подарили друзья, озаботившиеся ее проблемой лишнего веса. Румянцева надевает его в том числе на городские праздники и веселит ребятню.

В субботу она надела костюм и пришла на свой избирательный участок. Член избирательной комиссии попросила ее паспорт и снять верх костюма, чтобы идентифицировать личность. После чего Румянцевой выдали четыре бюллетеня и она смогла проголосовать.

Девушка призвала всех совмещать приятное с полезным, больше двигаться и прийти на избирательные участки и проголосовать тех, кто это еще не сделал.

В воскресенье в Подмосковье завершаются трехдневные выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В ряде округов также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки закроются в 20:00.