РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 19 сен. По итогам двух прошедших дней выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы в городском округе Щелково проголосовало более 50 тыс человек, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

Сегодня стартует последний день голосования. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Голосование в городском округе Щелково проходит в штатном режиме. На 8:00 19 сентября открылись все 123 избирательных участка.

В воскресенье в Подмосковье завершаются трехдневные выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В ряде округов также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки закроются в 20:00.