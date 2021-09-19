РИАМО - 19 сен. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате ДТП с участием бензовоза на 21-м километре МКАД, сообщает «Вечерняя Москва».

Минувшей ночью на внутренней стороне МКАД бензовоз DAF влетел в стоящий грузовик марки «КамАЗ». От удара грузовой автомобиль наехал на рабочих, которые убирали проезжую часть.

Водитель бензовоза погиб на месте происшествия, пятеро рабочих получили травмы и были госпитализированы.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.