РИАМО - 19 сен. Среди москвичей, принявших участие в дистанционном электронном голосовании с 20:01 17 сентября до 20:00 18 сентября, в рамках программы «Миллион призов» разыграли 5 квартир, 25 автомобилей и призовые баллы, сообщается на сайте мэра Москвы.

Один балл равен одному рублю. Выигранные суммы в 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тыс. можно потратить на покупки у партнеров акции: в магазинах, ресторанах, аптеках и других организациях.

Всего было разыграно 62,5 тыс. призов. За два дня победителями стали свыше 212 тыс. человек.

Победителей определяли случайным образом среди тех, кто в онлайн-формате проголосовал за депутатов Госдумы, Мосгордумы или муниципальных депутатов района Щукино.

Активировать свой код победители могут на сайте программы (https://ag-vmeste.ru/4) до 30 сентября.

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