РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 сен. В городском округе Мытищи явка на выборы составляет 23%, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

В воскресенье в муниципалитете продолжаются выборы депутатов Государственной думы VIII созыва и Московской областной думы VII созыва.

«Сегодня начало 3-го дня голосования. У нас явка 23%, я считаю это очень хорошая активность по сравнению с предыдущими выборами. Жители наши проявляют заинтересованность. Все участки подготовлены и функционируют», - отметил Азаров.

Для избирателей работают 118 участков, проголосовать можно до 20:00. Все это время на участках обеспечены меры безопасности.

«Надеюсь, что жители сделают правильный выбор, который поможет нам всем вместе делать наш городской округ еще более комфортабельным, удобным, уютным для проживания. Работы впереди много, нам помощь профессиональных людей всегда понадобится», - уточнил Азаров.