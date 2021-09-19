РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 сен. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных проголосовал на выборах 2021, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Глава муниципалитета отдал свой голос на избирательном участке 411 в школе 7.

«Считаю, что выборы - это то, что позволяет нам брать ответственность за то, что происходит в стране, и непосредственно рядом с твоим домом. Сегодня это стало намного удобнее, сегодня у жителей есть возможность три дня голосовать», - сказал Двойных.

Всего в Домодедове организовано 104 избирательных участка, все они оснащены масками, антисептиками и термометрией.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму проходит с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.