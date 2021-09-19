РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 сен. В воскресенье в 8:00 открылись все избирательные участки в городском округе Подольск, сообщила администрация округа.

Для проведения выборов в округе сформировали 141 избирательный участок. Из них 139 постоянных, а 2 работают в местах временного пребывания избирателей. Это Подольская областная клиническая больница (в этот же участок входит Подольский родильный дом и Детская клиническая больница) и Окружной военный госпиталь.

В течение трех дней — 17, 18, 19 сентября — жители Подольска принимают участие в голосовании по выбору депутатов Государственной Думы VIII созыва и Московской областной Думы. Федеральный и региональный парламенты избираются на 5 лет.

Голосование на избирательных участках 19 сентября завершится в 20:00. Жителей городского округа Подольск попросили принять активное участие в выборах.