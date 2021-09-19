РИАМО - 19 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице нестабильной, на это повлияло начало учебного года и возвращение в столицу людей из отпусков и с дач.

«Осень, осенний период, возвращаются люди из отпусков, школьники вернулись в школы. Надо просто в этот период, как всегда в осенний период, быть осторожнее, соблюдать санитарные требования, беречь себя и свое здоровье», - сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

Рост заболеваемости в столице наблюдается с начала осени. Так, 14 сентября было выявлено 1609 случаев заражения коронавирусом, 15 сентября - 1838, 16 сентября - 2479, 17 сентября - 2537, 18 сентября - 2746 случаев.

По данным на 18 сентября, всего в мегаполисе зафиксировано 1 599 404 случая заболевания.

В городе продолжается бесплатная вакцинация и ревакцинация против Covid-19.

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