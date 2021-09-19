РИАМО - 19 сен. На территории Подмосковья организовали 297 мобильных избирательных участков в тех населенных пунктах, где отсутствуют помещения для голосования или транспортное сообщение с которыми затруднено. Об этом сообщает Мособлизбирком.

Избиратели, проживающие на удаленных территориях, могут отдать свой голос вне помещения для голосования, в выездном пункте. Время работы таких пунктов отличается от графика работы основных избирательных участков, оно согласовано со старостами деревень и старшими по домам в новых микрорайонах.

Каждый мобильный пункт оснащен отдельной кабиной для голосования и опечатанной урной. Также в выездных пунктах работают наблюдатели.

Всего в Подмосковье насчитывается более 5,9 млн избирателей, для них организовано свыше 4 тыс. избирательных участков.

Воскресенье - последний день, когда жители Подмосковья могут проголосовать за депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне также проводятся выборы в органы местного самоуправления.