РИАМО - 19 сен. С начала 2021 года в столице звание почетного донора Москвы получили 322 человека. С 2008 года число почетных доноров достигло 3,1 тыс. человек, сообщается на сайте мэра столицы.

«С каждым годом все больше доноров получают этот статус, что свидетельствует об осознанном отношении к донорству, стремлении москвичей безвозмездно сдавать кровь на регулярной основе, чтобы помогать врачам московских стационаров спасать жизни», - сказала главный врач Центра крови имени О.К. Гаврилова Ольга Майорова.

Она добавила, что власти столицы поощряют участников донорского движения, используя для этого различные меры поддержки.

Почетным донорам в столице вручают удостоверение и нагрудный знак. Им дается право на бесплатный проезд в городском транспорте, скидка на коммунальные услуги и лекарство, изготовление и ремонт зубных протезов.

Почетными донорами могут стать люди, сдавшие безвозмездно цельную кровь или ее компоненты определенное количество раз (от 20 до 60).