РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 сен. Порядка 50,5 тыс. человек приняли участие в голосовании в подмосковном Красногорске за два дня, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.
«К завершению второго дня на выборах депутатов в Госдуму и Мособлдуму проголосовали почти 50,5 тысяч красногорцев (27%)», - написал Спасский в своем Telegram-канале.
В воскресенье - главный, заключительный день голосования. Избирательные участки открылись в 8:00. Проголосовать можно до 20:00.
«Всех призываю проявить свою гражданскую позицию и обязательно прийти на избирательный участок», - заключил Спасский.
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