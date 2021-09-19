РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 сен. Порядка 50,5 тыс. человек приняли участие в голосовании в подмосковном Красногорске за два дня, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

«К завершению второго дня на выборах депутатов в Госдуму и Мособлдуму проголосовали почти 50,5 тысяч красногорцев (27%)», - написал Спасский в своем Telegram-канале.

В воскресенье - главный, заключительный день голосования. Избирательные участки открылись в 8:00. Проголосовать можно до 20:00.

«Всех призываю проявить свою гражданскую позицию и обязательно прийти на избирательный участок», - заключил Спасский.