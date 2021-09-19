РИАМО - 19 сен. В течение лета специалисты комплекса городского хозяйства высадили в Москве более 12 тыс. кустов роз. Работы стартовали в середине июня и завершились в конце августа, сообщается на сайте мэра столицы.

Новые кустовые и почвопокровные розы появились в парке Победы на Поклонной горе, аллее Космонавтов, Зубовской площади, в сквере на Кутузовском проспекте. Они украсили территории нескольких медицинских учреждений.

Всего в городе теперь можно встретить порядка 20 сортов, которые отличаются оттенками и формой цветков.

Растения подготовят к зиме: проведут подкормку, обрезку, защитят укрывным материалом. Работы проведут уже в сентябре.