РИАМО - 19 сен. В воскресенье к голосованию на выборах в Москве подключаются избиратели, находящиеся в больницах. В городе организовано 49 таких участков, выборы на них проходят только один день, сообщает общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Всероссийские выборы проводятся с 17 по 19 сентября. В Москве выбирают депутатов Госдумы, Мосгордумы в ряде районов, а в районе Щукино также выбирают муниципальных депутатов.

Для зарегистрированных москвичей доступно дистанционное онлайн-голосование. Проголосовать можно до 20:00.

По состоянию на 20:00 18 сентября общая явка обычных и дистанционных избирателей на выборах в Москве составила 34,42%.