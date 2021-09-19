РИАМО - 19 сен. По состоянию на 20:00 18 сентября общая явка обычных и дистанционных избирателей на выборах в Москве составила 34,42%, сообщает общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов отметил, что явка в Москве приблизилась к той, которая была на выборах в 2016 году, но пока до нее не хватает 8%.

«Я уверен, что после сегодняшнего дня мы уже сможем говорить о том, что перешагнули этот показатель», - сказал Ермолов.

В Москве проходят выборы депутатов Госдумы, в ряде районов также выбирают депутатов городского парламента, а в районе Щукино еще и муниципальных депутатов. Для зарегистрированных москвичей доступно дистанционное электронное голосование. Проголосовать можно до 20:00.

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