РИАМО - 19 сен. Орехово-Зуевский округ, Коломна и Балашиха лидируют в Подмосковье по явке избирателей на выборах по итогам двух дней голосования, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

«В лидерах по явке у нас Орехово-Зуевский округ, Коломна и Балашиха. Все они перешагнули 30%-й барьер», - сказал Березкин.

По итогам двух дней голосования явка на выборах в Подмосковье составила 28,48%, свой голос отдали более 1,6 млн человек.

В Московской области насчитывается более 5,9 млн избирателей, для голосования организовано свыше 4 тыс. участков. Все они открылись в рамках заключительного дня голосования.

«Все 100% избирательных участков открыты. Здесь стоит отметить, что работают не только основные избирательные участки, но и временные избирательные участки, которые располагаются у нас в больницах, следственных изоляторах и аэропортах», - отметил Березкин.

В воскресенье в Подмосковье завершаются трехдневные выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В ряде округов также проводятся выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки закроются в 20:00.