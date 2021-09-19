РИАМО - 19 сен. По итогам двух дней голосования явка на выборах в Подмосковье составила 28,48%, свой голос отдали более 1,6 млн человек, сообщил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.

«В первые два дня явка составила 28,48%, это более 1 681 000 человек», - сказал Березкин.

Он отметил, что в воскресенье ожидается рост активности избирателей.

С 17 по 19 сентября в регионе проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В ряде округов также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

Воскресенье – заключительный день голосования, выборы завершатся в 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона, которые уже приняли участие в голосовании или планируют сделать это.