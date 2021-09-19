РИАМО - 19 сен. В Одинцовском округе начался третий, заключительный день голосования на выборах в Московскую областную и Государственную Думы. Ровно в 8:00 в населенных пунктах муниципалитета открылся 171 избирательный участок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проголосовать на них жители городского округа могут до 20:00. Как сообщил депутат окружного Совета депутатов Вячеслав Киреев, на участках все готово к приему избирателей.

«Сегодня заключительный день большого голосования, которое в таком формате проводится впервые – на протяжении трех дней. Предыдущие два дня прошли очень достойно – атмосфера на участках была деловая, профессиональная. Не сомневаюсь, что и сегодня все будет на высоком уровне. Участки полностью готовы – работают избирательные комиссии, присутствуют наблюдатели, дежурят правоохранители. Участки готовы – и ждут избирателей с 8 утра до 20 часов вечера», – прокомментировал Вячеслав Киреев.

Приходить на избирательные участки нужно с паспортом. Традиционно на участках присутствуют наблюдатели – по 5 человек на каждом.

Все участковые избирательные комиссии обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств, масок, перчаток, одноразовых ручек. Подсчет голосов начнется после закрытия всех УИКов – в 20:00 воскресенья, 19 сентября.