РИАМО (БАЛАШИХА) - 19 сен. В Балашихе в заключительный день голосования по выборам депутатов в Госдуму и Мособлдуму в 8:00 открылись 184 избирательных участка, они работают в штатном режиме, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В городском округе в воскресенье организовано 180 основных участковых избирательных комиссии и 4 временных. Они завершат свою работу в 20:00. На каждом участке есть маски, перчатки, антисептики, термометрия, одноразовые ручки.

Участки оборудованы кабинами для голосования, стационарными и переносными урнами для бюллетеней, информационными стендами, системой видеонаблюдения.

Также на избирательных участках присутствуют наблюдатели, которые следят за проведением выборов.

Штаб общественного наблюдения за ходом выборов в Московской области работает в Одинцовском округе. В регионе также запущена горячая линия Мособлизбиркома: 8(800)550-97-44.

Претенденты, набравшие в ходе трехдневного голосования большее количество голосов, войдут в новые составы Госдумы РФ и Мособлдумы, которые сформируют на ближайшие пять лет.

Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы», а также на портале Госуслуг в разделе «Мои выборы» или по бесплатному телефону: 8(800)200-00-20.