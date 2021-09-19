РИАМО - 19 сен. В онлайн-голосовании с момента старта приняли участие 1,7 млн жителей Москвы, сообщает Telegram-канал общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.

Всего заявки на участие в дистанционном электронном голосовании подали свыше 2 млн человек.

У тех, кто еще не отдал свой голос, остается такая возможность до 20:00.

Выборы завершатся 19 сентября. С 17 сентября москвичи голосуют за депутатов Госдумы, Мосгордумы, а в районе Щукино – за муниципальных депутатов.

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