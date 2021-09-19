РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 сен. В Домодедове в воскресенье в 8:00 стартовал заключительный день голосования, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

В округе организовано 104 избирательных участка, на каждом из них есть маски, антисептики, проводится термометрия.

Также на избирательных участках присутствуют наблюдатели, которые следят за проведением выборов.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму проходят с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00