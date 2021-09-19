РИАМО - 19 сен. В воскресенье максимальная температура воздуха в Москве составит 9-11 градусов тепла, а в Подмосковье 6-11 градусов тепла. Местами ожидаются дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

В регионе будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60%.

Подобные условия считаются дискомфортными для метеозависимых людей, им необходимо следить за своим состоянием в течение дня. В переходные сезоны года колебания метеопараметров более выражены.

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