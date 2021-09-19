РИАМО - 19 сен. Избирательные участки открылись в Московской области в рамках заключительного дня трехдневного голосования на выборах. Участки будут открыты до 20 часов.

В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В Химках, Дубне, Протвине, Егорьевске, Луховицах, Лотошине и Лобне также проводятся выборы в органы местного самоуправления.

В регионе работает центр общественного наблюдения за голосованием «Выборы-2021», основная задача которого - контроль соблюдения действующего законодательства на избирательных участках.

В Московской области организовано свыше 4 тыс. избирательных участков, на которых установлены более 3,8 тыс. камер с прямой трансляцией и 219 регистраторов записи. Информация с камер поступает в центр «Выборы-2021» в Одинцове.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил избирателей, которые уже проголосовали на выборах или собираются это сделать.​