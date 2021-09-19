РИАМО - 19 сен. Избирательные участки открылись в Москве в рамках заключительного дня голосования на всероссийских выборах. Отдать свой голос можно до 20 часов.

В Москве проходят выборы депутатов Госдумы, в ряде районов также выбирают депутатов городского парламента, а в районе Щукино еще и муниципальных депутатов.

Для зарегистрированных москвичей доступно дистанционное электронное голосование. Соответствующие заявки заранее подали более 2 млн горожан. Они могут проголосовать онлайн из любой точки мира до 20:00.

Каждый из участников онлайн-голосования имеет шанс выиграть квартиру, машину или призовые баллы, которыми можно оплатить товары или услуги у партнеров программы «Миллион призов».