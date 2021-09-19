РИАМО - 19 сен. Воскресенье станет последним днем голосования на выборах в Москве и Подмосковье. Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Голосование на всероссийских выборах проводится с 17 по 19 сентября. Жители Москвы и Московской области выбирают депутатов Госдумы.

Кроме того, в Подмосковье проходят выборы в Московскую областную думу, а также выборы в органы местного самоуправления городских округов Дубна, Егорьевск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Протвино и Химки.

В Москве также проводятся выборы в Мосгордуму в двух избирательных округах: №19 — Вешняки, часть районов Ивановское и Новогиреево, №37 — районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского. Кроме того, в Щукине выбирают депутатов муниципального собрания района.

У москвичей, прошедших предварительную регистрацию, есть возможность участвовать в дистанционном онлайн-голосовании.