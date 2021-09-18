РИАМО - 18 сен. Тоннелепроходка на юго-западе Большой кольцевой линии столичного метро велась в условиях повышенной технологической сложности, сообщает пресс-служба городского комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев уточнил, что строители преодолевали трудности во время создания однопутных тоннелей юго-западного участка кольца между станциями «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского».

«Строители успешно преодолели многочисленные инженерные и технологические сложности, связанные с плотной жилой застройкой и обилием инфраструктурных объектов в этих районах города», - сказал Бочкарев.

Он напомнил, что всего на участке работали пять тоннелепроходческих комплексов диаметром 6 м, которые в совокупности построили девять однопутных тоннелей, связавших станции участка друг с другом и соседними участками.

«При этом в тупиках за станцией «Аминьевская» был проложен дополнительный средний тоннель для оборота подвижного состава метрополитена», - добавил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что работать около станций «Проспект Вернадского» и «Мичуринский проспект» было непросто из-за плотной жилой застройки вокруг площадок строительства, действующих объектов метрополитена и наличия загруженных участков основных магистралей юго-запада города.

«Непосредственная близость к площадкам строительства новых станций железобетонных конструкций действующих станций Калининско-Солнцевской и Сокольнической линий потребовала точности и аккуратности проходки с поминутным мониторингом ситуации, а также урегулирования вопросов организации не только строительства, но и компенсационных транспортных перевозок пассажиров метро», - подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что около станции «Аминьевская» проходит железная дорога Киевского направления, где в дальнейшем будет организовано движение по маршруту МЦД-4. В связи с этим в ходе работ применялись страховочные пакеты для нивелирования воздействия тоннелепроходки на регулярное движение пассажирских поездов.

Юго-западный участок Большого кольца метро позволит улучшить транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского с численностью населения 200 тыс. человек и количеством работающих 50 тыс. человек. Время на поездку по городу сократится на 10-15 минут.

Кроме того, в районах улучшится экологическая ситуация за счет снижения интенсивности движения транспорта, в том числе по Аминьевскому шоссе, улице Удальцова, Мичуринскому проспекту и проспекту Вернадского.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большой кольцевой линии метро от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская».

«В предыдущие две недели мы запустили шесть станций на БКЛ. Сегодня еще четыре станции запущены в пробную эксплуатацию. Обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. И я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры. Запуск одновременно 10 станций - уникальный случай в истории метрополитена», – отмечал Собянин.

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. На протяжении 70 км здесь разместится 31 станция, что сделает БКЛ крупнейшим подземным кольцом мира.