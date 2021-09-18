РИАМО - 18 сен. В октябре в России получат дополнительные выплаты военные пенсионеры, граждане, которым исполнилось 80 лет, а также жители Крайнего Севера и ряда других регионов страны. Об этом сообщает Nation News.

Региональные выплаты пенсионеры получат один раз. Например, ко Дню пожилого человека жителям ряда регионов выплатят от 500 до 10 тыс. рублей. Размер выплаты будет зависеть от объема бюджета.

Военные пенсии в РФ проиндексируют с октября на 3,7%. Пенсии для россиян старше 80 лет также вырастут, но новую пенсию пожилой человек сможет получить не раньше чем через месяц после юбилея.