РИАМО - 18 сен. Пожилая женщина скончалась в результате наезда автомобиля каршеринга на дублере Варшавского шоссе в Москве, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла около 21 часа в районе дома №143. Водитель автомобиля краткосрочной аренды марки Volkswagen Tiguan сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, за 60 м до пешеходного перехода.

В результате наезда женщина скончалась. Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства произошедшего.