РИАМО - 18 сен. Дожди прогнозируются в Москве на следующей неделе, наиболее обильные осадки ожидаются 20 сентября. В целом за неделю может выпасть порядка 50% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеовести».

Активный европейский циклон «Роланд» принесет в Московский регион дожди, непогода ожидается уже днем 19 сентября. На следующий день в столице похолодает до плюс 5-7 градусов, пройдет сильный дождь.

С 21 сентября дожди в городе немного ослабеют, а температура слегка повысится. 23 сентября на столичном небе сквозь облака начнет проглядывать солнце, дожди станут локальными.

Как отметили синоптики, больше всего осадков на новой неделе прогнозируется на юге Московского региона, меньше всего - в северных районах.

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