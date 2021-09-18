РИАМО - 18 сен. На выборах в Москве 818 тыс. избирателей проголосовали на участках за полтора дня. Избирательные участки закрылись до 08:00 воскресенья, сообщает общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.

По состоянию на 20:00 субботы явка на дистанционном электронном голосовании в Москве составила 80%.

За второй день голосования в общественный штаб поступило 20 обращений, все они были рассмотрены группой разбора, один из кейсов остался в работе.

Кроме того, 320 сообщений поступило от наблюдателей на участках через приложение «Мобильный наблюдатель», что примерно в два раза меньше, чем 17 сентября. Большинство сообщений касались организационных моментов.

Выборы завершатся 19 сентября в 20:00. Москвичи выбирают депутатов Госдумы, Мосгордумы, а в районе Щукино также выбирают муниципальных депутатов.

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