РИАМО - 18 сен. По предварительным данным на 20:00 18 сентября явка избирателей в России на выборах депутатов Государственной Думы составила 31,51% без учета дистанционного электронного голосования, сообщает ЦИК.

Выборы проходят в России с 17 по 19 сентября. В некоторых регионах, в том числе в Москве, избиратели могут проголосовать дистанционно.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что избирательная система в России максимально прозрачна и любое нарушение «становится явным».

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