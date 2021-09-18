РИАМО - 18 сен. Зал для занятий спортивной гимнастикой, оснащенный современным оборудованием, построили на базе тренировочного центра сборных команд России «Озеро Круглое» в Дмитровском округе, сообщает ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

Разрешение на ввод в эксплуатацию спортивного зала получено 15 сентября.

Новое здание общей площадью 6754,4 кв. м включает в себя зал спортивной гимнастики со вспомогательными помещениями, медицинский блок, конференц-зал на 50 мест, хозяйственно-бытовые и административные помещения. Также предусмотрены блоки для восстановительных процедур и диагностики здоровья спортсменов.

Основное назначение зала — проведение тренировок по спортивной гимнастике сборных команд России. Объект включен в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» и является социально значимым.