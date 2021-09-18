РИАМО - 18 сен. Москвичи активно пользуются водной переправой между Северным речным вокзалом и Захарково. За месяц с момента запуска этого речного маршрута перевезено более 20 тыс. пассажиров, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Жители Южного Тушина уже месяц могут ездить в Левобережный по воде - это самая короткая дорога между районами. Путь по Москве-реке занимает 15-20 минут. Добираясь к Северному речному вокзалу, парку Дружбы и «зеленой» линии метро, люди экономят около часа», - написал Собянин в Instagram.

Мэр напомнил, что маршрут не работал почти 14 лет из-за плохого состояния причалов. Их привели в порядок во время реставрации Северного речного вокзала.

«Теплоход «Москва-1» берет за раз до 150 пассажиров, оплатить проезд можно «Тройкой». Он будет ходить до закрытия навигации», - отметил Собянин.

Регулярный речной маршрут Северный речной вокзал - Захарково работает каждый день. Трамвайчик каждый час отходит от причала №9 Северного речного вокзала с 07:00 до 20:00 с перерывом на обед с 13:00 до 15:00. Поездка стоит 42 рубля по карте «Тройка».

«По решению мэра Москвы и по просьбе жителей города месяц назад мы запустили переправу Северный речной вокзал — Захарково. Впервые за 14 лет жители снова могут добираться на другой берег напрямую. За месяц работы им успели воспользоваться больше 20 тыс. пассажиров. Речные маршруты становятся востребованным способом передвижения, поэтому в 2022 году речной транспорт станет регулярным и круглогодичным», — сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

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