РИАМО - 18 сен. Склад для хранения фармацевтической продукции построят в Подмосковье, министерство жилищной политики региона выдало соответствующее разрешение, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о складе для хранения фармацевтической продукции на улице Чехова в Наро-Фоминском городском округе. Застройщик – ООО «ВИТЕО».

Здание склада – это вторая очередь строительства. Площадь объекта – 1 440 кв. м. Планируемый объем инвестиций – 35 млн рублей. Склад необходим для хранения готовой продукции и оборудования.

В рамках первой очереди уже возводится производственный объект площадью участка 700 кв. м, в котором поставят автоматизированные линии по изготовлению дезинфектанта на основе ионного серебра. Из этого раствора будут делать лекарственные кремы, мази и антисептические повязки.

Оба объекта находятся на сопровождении центра содействия строительства при правительстве Подмосковья.

Застройщик планирует завершить строительство производства в конце этого года, а склада – в конце 2022 года. Будет создано 20 рабочих мест.