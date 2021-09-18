РИАМО - 18 сен. Южный участок Большого кольца метрополитена является первым в столичной подземке, где в оформлении станций использовали кварцевый агломерат, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Этот искусственный камень по твердости соответствует граниту, не впитывает влагу и дает возможность придумать и использовать любой цвет, который невозможно найти в природе. Также, яркий камень способствует цветовой интуитивной навигации», – пояснил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на станции «Воронцовская» БКЛ ярко-оранжевый акцент, созданный из этого уникального камня, указывает пассажирам на возможность пересадки на Калужско-Рижскую линию подземки.

По его словам, наряду с искусственным материалом специалисты ГК «Моспроект-3» нашли новое применение и натуральному камню.

«При облицовке стен вестибюля и наклонного хода эскалаторов на станции «Воронцовская» мы использовали добываемый в России белый полоцкий мрамор, поскольку он устойчив к внешнему воздействию и долго сохраняет белизну благодаря низкому содержанию железа», - отметила гендиректор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Она добавила, что подвесной потолок на станции БКЛ «Новаторской» создали из триплексных панелей, в которые встроили фильтры различных цветов. Благодаря такой конструкции на станции удалось достичь ярко-огненного эффекта, который символизирует новаторство.

«На станции «Зюзино» не менее сложный ритм потолка эффектно контрастирует с простым рисунком пола, в оформлении которого используется нетипичный материал – черный габбро-диабаз. Чтобы достичь сверкающих бликов, архитекторы использовали камень с вкраплениями слюды золотого оттенка», – сказала Меркулова.

В субботу мэр города Сергей Собянин провел технический пуск южного участка Большого кольца подземки между станциями «Проспект Вернадского» и «Каховская».

«В предыдущие две недели мы запустили шесть станций на БКЛ. Сегодня еще четыре станции запущены в пробную эксплуатацию. Обкатываются линии, начинаются пусконаладочные работы. И я надеюсь, что в скором времени поедут уже пассажиры», – подчеркнул мэр.

Он добавил, что запуск одновременно 10 станций подземки является уникальным случаем в истории метро.

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